Festival de Cinémas « Au Clair de Lune » Dans le Village Taillebourg, 19 août 2023, Taillebourg.

Taillebourg,Lot-et-Garonne

Dans le cadre du 4ème Festival des Cinémas « Au Clair de Lune », venez vous détendre en plein air devant un film d’Animation..

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . EUR.

Dans le Village

Taillebourg 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 4th Festival des Cinémas « Au Clair de Lune », come and relax outdoors in front of an animated film.

En el marco del 4º Festival des Cinémas « Au Clair de Lune », venga a relajarse al aire libre frente a una película de animación.

Im Rahmen des 4. Festivals der Kinos « Au Clair de Lune » können Sie sich unter freiem Himmel bei einem Animationsfilm entspannen.

Mise à jour le 2023-06-25 par OT Val de Garonne