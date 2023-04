Petit Marché du vendredi matin à Sablet Dans le village, 1 janvier 2023, Sablet.

25 exposants au cœur du village : charcuterie, boucherie, épicerie, fruits et légumes, artisanat, vêtements..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Dans le village

Sablet 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



25 exhibitors in the heart of the village: delicatessen, butcher’s shop, grocery, fruit and vegetables, crafts, clothing.

25 expositores en el corazón del pueblo: charcutería, carnicería, tienda de comestibles, frutas y verduras, artesanía, ropa.

25 Aussteller im Herzen des Dorfes: Wurstwaren, Fleischerei, Lebensmittel, Obst und Gemüse, Kunsthandwerk, Kleidung.

Mise à jour le 2021-12-13 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence