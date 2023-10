Foire aux arbres Dans le village Montvendre, 5 novembre 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

L’association des amis de Montvendre organise sa 45ème « Foire aux arbres ».

Plus de 50 exposants présents pour cette édition 2023 avec des stands toujours réservés aux plantes, des arbres et arbustes.

Cette foire laissera une belle part à l’artisanat..

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Dans le village

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Association des Amis de Montvendre organizes its 45th « Tree Fair ».

More than 50 exhibitors will be present for this 2023 edition, with stands still reserved for plants, trees and shrubs.

The fair will also feature a large number of handicrafts.

La Asociación de Amigos de Montvendre organiza su 45ª « Feria del Árbol ».

Más de 50 expositores estarán presentes en esta edición 2023, con stands aún reservados a plantas, árboles y arbustos.

La feria también contará con un gran número de productos artesanales.

Der Verein der Freunde von Montvendre organisiert seine 45. « Foire aux arbres » (Baummarkt).

Mehr als 50 Aussteller sind bei dieser Ausgabe 2023 anwesend, wobei die Stände immer für Pflanzen, Bäume und Sträucher reserviert sind.

Auf der Messe wird auch Kunsthandwerk angeboten.

Mise à jour le 2023-10-16 par Valence Romans Tourisme