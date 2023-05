Les 2 Jours de Montcuq, 47e édition Dans le village, 28 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Le 47e édition des « Deux Jours de Montcuq », épreuve d’endurance majeure, avec course endurance équestre 2 x 100 km sur 2 jours CEI*** – CEN***.

2023-10-28 à ; fin : 2023-10-29 . EUR.

Dans le village Place de la République

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The 47th edition of the « Deux Jours de Montcuq », major endurance event, with equestrian endurance race 2 x 100 km over 2 days CEI*** – CEN***

47ª edición de los « Deux Jours de Montcuq », gran prueba de resistencia, con una carrera de resistencia ecuestre de 2 x 100 km a lo largo de 2 días CEI*** – CEN***

Die 47. Ausgabe der « Deux Jours de Montcuq », eine bedeutende Ausdauerprüfung, mit einem Ausdauerrennen zu Pferd 2 x 100 km über 2 Tage CEI*** – CEN***

