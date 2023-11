LA FORET ENCHANTEE DANS LE VILLAGE Mauressac, 9 décembre 2023, Mauressac.

Mauressac,Haute-Garonne

Une nouvelle fois la féérie de Noël se renouvelle dans la forêt enchantée de Mauressac.

2023-12-09 fin : 2023-12-30 21:00:00. EUR.

DANS LE VILLAGE

Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie



Once again, the enchantment of Christmas is renewed in the enchanted forest of Mauressac

Una vez más, el encanto de la Navidad se renueva en el bosque encantado de Mauressac

Wieder einmal erneuert sich der Weihnachtszauber im Zauberwald von Mauressac

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE