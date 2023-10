Halloween Party Dans le Village Marcellus, 31 octobre 2023, Marcellus.

Marcellus,Lot-et-Garonne

Halloween Party organisée par le Comité des Fêtes de Marcellus.

– Rendez-vous sur le parking de l’école à partir de 18h..

Dans le Village

Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Halloween Party organized by the Comité des Fêtes de Marcellus.

– Meet at the school parking lot from 6pm.

Fiesta de Halloween organizada por el Comité de Fiestas de Marcelo.

– Cita en el aparcamiento del colegio a partir de las 18h.

Halloween-Party, organisiert vom Comité des Fêtes de Marcellus.

– Treffpunkt auf dem Parkplatz der Schule ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Val de Garonne