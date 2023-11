Grand raid des Pyrénées 2024 Dans le village Luz-Saint-Sauveur, 21 août 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Le 17 ème Grand Raid des Pyrénées se déroulera du 21 au 25/08 avec au programme 5 distances :

Ultra Tour 160 km : max 49 h – D+ 10000 m

Ultra Tour 160 km relais : max 49 h – D+ 10000 m

Tour des Cirques 120 km : max 41 h – D+ 7500 m

Tour des Lacs 80 km : max 25 h – D+ 5000 m

Tour du Moudang 60 km : max 18 h – D+ 3500 m

Tour de la Gela 40 km : max 12 h 30 – D+ 3400 m

Tour du Néouvielle 40 km : max 12 h – D+ 2400 m

et toujours le « P’tit Tour des enfants »

Plus d’infos sur : https://www.grandraidpyrenees.com.

2024-08-21 fin : 2024-08-25 . .

Dans le village LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The 17th Grand Raid des Pyrénées will take place from 21 to 25/08 with 5 distances on the program:

Ultra Tour 160 km : max 49 h ? D+ 10000 m

Ultra Tour 160 km relay: max 49 h ? D+ 10000 m

Tour des Cirques 120 km: max 41 h? D+ 7500 m

Tour des Lacs 80 km : max 25 h ? D+ 5000 m

Tour du Moudang 60 km : max 18 h ? D+ 3500 m

Tour de la Gela 40 km: max 12 h 30 ? D+ 3400 m

Tour du Néouvielle 40 km: max 12 h ? D+ 2400 m

and always the « P?tit Tour des enfants »

Further information: https://www.grandraidpyrenees.com

El 17º Grand Raid des Pyrénées tendrá lugar del 21 al 25/08 con 5 distancias en el programa:

Ultra Tour 160 km: máx. 49 h? D+ 10000 m

Ultra Tour 160 km por relevos: máx. 49 h ? D+ 10000 m

Tour des Cirques 120 km: máx. 41 h ? D+ 7500 m

Tour des Lacs 80 km: máx. 25 h ? D+ 5000 m

Tour du Moudang 60 km: máx 18 h ? D+ 3500 m

Tour de la Gela 40 km: máx. 12 h 30 ? D+ 3400 m

Tour du Néouvielle 40 km: máx 12 h ? D+ 2400 m

y siempre el « P?tit Tour des enfants » (recorrido para niños)

Más información: https://www.grandraidpyrenees.com

Der 17. Grand Raid des Pyrénées findet vom 21. bis 25.08. statt und bietet 5 Distanzen:

Ultra Tour 160 km: max 49 h ? D+ 10000 m

Ultra Tour 160 km Staffel: max 49 h ? D+ 10000 m

Tour des Cirques 120 km: max 41 h? D+ 7500 m

Tour des Lacs 80 km: max 25 h? D+ 5000 m

Tour du Moudang 60 km: max 18 h? D+ 3500 m

Tour de la Gela 40 km: max 12 h 30 ? D+ 3400 m

Tour du Néouvielle 40 km: max 12 h? D+ 2400 m

und immer noch die « P?tit Tour des enfants » (Kindertour)

Weitere Informationen unter: https://www.grandraidpyrenees.com

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65