Grand raid des Pyrénées 2023 Dans le village, 24 août 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Le 16 ème Grand Raid des Pyrénées se déroulera du 24 au 27/08 avec au programme 5 distances :

– Ultra Tour 160km– 600 coureurs – max 49h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

– Ultra Tour 160km en relais – 50 équipes de 4 coureurs – max 43h (départ le vendredi à 5h) – D+10000.

– Tour des Cirques : 120 km – 800 coureurs – max 41h (départ le vendredi à 7h) – D+7000.

– Tour des Lacs : 80 km – 1 600 coureurs – max 25h (départ le samedi à 5h) – D+5000.

– Tour du Moudang : 60 km – 800 coureurs – max 18h (départ le jeudi à 6h) – D+3500.

– Tour de la Gela : 40 km – 800 coureurs – max 12h30 (départ le samedi à 7h) – D+3400.

– Tour du Néouvielle : 40 km – 1 600 coureurs – max 12h (départ le vendredi à 8h) – D+2400.

Plus d’infos sur : https://www.grandraidpyrenees.com/fr/.

Dans le village LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



The 16th Grand Raid des Pyrenees will take place from 24 to 27/08 with 5 distances on the program:

– Ultra Tour 160km? 600 runners ? max 49h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

– Ultra Tour 160km relay ? 50 teams of 4 runners ? max 43h (start on Friday at 5am) ? D+10000.

– Tour des Cirques : 120 km ? 800 runners ? max 41h (start on Friday at 7am) ? D+7000.

– Tour des Lacs : 80 km ? 1,600 runners ? max 25h (start on Saturday at 5am) ? D+5000.

– Tour du Moudang : 60 km ? 800 runners ? max 18h (start on Thursday at 6h) ? D+3500.

– Tour de la Gela : 40 km ? 800 runners ? max 12h30 (start on Saturday at 7am) ? D+3400.

– Tour du Néouvielle : 40 km ? 1,600 runners ? max 12h (start on Friday at 8am) ? D+2400.

More info on : https://www.grandraidpyrenees.com/fr/

El 16º Grand Raid des Pyrénées se celebrará del 24 al 27 de agosto con 5 distancias en el programa:

– Ultra Tour ¿160 km? 600 corredores ? máx. 49h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

– Ultra Tour 160km relevos ? 50 equipos de 4 corredores ? máx 43h (salida el viernes a las 5h) ? D+10000.

– Tour des Cirques: 120 km ? 800 corredores ? máx. 41 h (salida el viernes a las 7 h) ? D+7000.

– Tour de los Lagos: 80 km ? 1.600 corredores ? máx. 25h (salida el sábado a las 5h) ? D+5000.

– Tour du Moudang: 60 km ? 800 corredores ? máx. 18h (salida el jueves a las 6h) ? D+3500.

– Tour de la Gela: 40 km ? 800 corredores ? máx. 12:30h (salida el sábado a las 7h) ? D+3400.

– Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 corredores ? máx. 12h (salida el viernes a las 8h) ? D+2400.

Más información en : https://www.grandraidpyrenees.com/fr/

Der 16. Grand Raid des Pyrénées findet vom 24. bis 27.08. statt und bietet 5 Distanzen:

– Ultra Tour 160km ? 600 Läufer ? max. 49 Stunden (Start am Freitag um 5 Uhr) ? D+10000.

– Ultra Tour 160km Staffel ? 50 Teams von 4 Läufern ? max 43h (Start am Freitag um 5 Uhr) ? D+10000.

– Tour des Cirques: 120 km ? 800 Läufer ? max 41h (Start am Freitag um 7 Uhr) ? D+7000.

– Tour des Lacs: 80 km ? 1.600 Fahrer ? max. 25h (Start am Samstag um 5 Uhr) ? D+5000.

– Tour du Moudang: 60 km ? 800 Läufer ? max 18h (Start am Donnerstag um 6 Uhr) ? D+3500.

– Tour de la Gela: 40 km ? 800 Läufer ? max 12.30 Uhr (Start am Samstag um 7 Uhr) ? D+3400.

– Tour du Néouvielle: 40 km ? 1.600 Fahrer ? max 12h (Start am Freitag um 8 Uhr) ? D+2400.

Weitere Informationen unter: https://www.grandraidpyrenees.com/fr/

