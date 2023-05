Mercredi artistique Dans le village, 16 août 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Spectacle artistique au coin d’larue.

> Tout public.

> Offert..

2023-08-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Dans le village LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Artistic performance at the corner of the street.

> All public.

> Free of charge.

Exposición de arte en la esquina de la calle.

> Todos los públicos.

> Gratuito.

Künstlerische Darbietung in der Ecke von Larue.

> Für jedes Publikum.

> Angeboten.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65