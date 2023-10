Lauzun spécial Halloween Dans le village Lauzun, 4 novembre 2023, Lauzun.

Lauzun,Lot-et-Garonne

Cette année, les monstres sont partout dans la commune ! La quête débutera avec le stand de maquillage, suivie de la traditionnelle chasse aux bonbons. Vous pourrez partager un moment convivial avec le concours de déguisements dans les catégories enfants et adultes qui clôturera cette journée..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Dans le village

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This year, monsters are everywhere! The quest begins with a face-painting stand, followed by the traditional candy hunt. The day will close with a fancy-dress competition for children and adults.

Este año, ¡los monstruos están por todas partes en la ciudad! La búsqueda comenzará con un puesto de pintura de caras, seguido de la tradicional búsqueda de caramelos. La jornada se cerrará con un concurso de disfraces para niños y adultos.

Dieses Jahr sind die Monster überall in der Gemeinde zu finden! Die Suche beginnt mit dem Schminkstand, gefolgt von der traditionellen Süßigkeitenjagd. Sie können einen geselligen Moment mit dem Kostümwettbewerb in den Kategorien Kinder und Erwachsene teilen, der den Tag abschließt.

