Fête Patronale Dans le village Grazac, 12 août 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Venez profiter de ces 3 jours de Festivités dans le village. Pétanque, repas, bal, vide-grenier, feu d’artifice, concert, défilé des chars, soupe aux choux, fête foraine….

2023-08-12 08:00:00 fin : 2023-08-16 . .

Dans le village

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy 3 days of festivities in the village. Pétanque, meals, dance, garage sale, fireworks, concert, float parade, cabbage soup, funfair…

Venga a disfrutar de 3 días de fiesta en el pueblo. Petanca, comidas, bailes, ventas de garaje, fuegos artificiales, conciertos, desfiles de carrozas, sopa de col, parque de atracciones…

Genießen Sie diese drei Tage voller Festivitäten im Dorf. Boulespiel, Essen, Tanz, Flohmarkt, Feuerwerk, Konzert, Umzug der Festwagen, Kohlsuppe, Jahrmarkt…

Mise à jour le 2023-07-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire