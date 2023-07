Conférences Festival Ecaussystème Dans le village Gignac, 29 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Lot

Rencontres étonnantes, partage de savoirs, conférences pour accompagner et amplifier les dynamiques de transition écologique, démocratique et solidaire sur les territoires !

Salle des fêtes. Tout public Buvette, restauration.

2023-07-29 15:00:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

Dans le village

Gignac 46600 Lot Occitanie



Amazing encounters, knowledge-sharing and conferences to support and amplify the dynamics of ecological, democratic and inclusive transition in local areas!

Salle des fêtes. Open to all Refreshment bar, catering

Encuentros sorprendentes, intercambio de conocimientos y conferencias para apoyar y amplificar las dinámicas de transición ecológica, democrática e integradora en las regiones

Sala de fiestas. Abierto a todos Bar, catering

Erstaunliche Begegnungen, Wissensaustausch, Konferenzen, um die Dynamiken des ökologischen, demokratischen und solidarischen Übergangs in den Gebieten zu begleiten und zu verstärken!

Saal der Festlichkeiten. Jedermann Getränke, Essen

