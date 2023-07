Arts de la Rue Festival Ecaussystème Dans le village Gignac, 29 juillet 2023, Gignac.

Gignac,Lot

Des spectacles colorés où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie. Des spectacles pleins de surprises à découvrir en famille

Dans le village. Tout public Buvette, restauration.

2023-07-29 10:00:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. EUR.

Colorful shows featuring comedy, contortion, juggling and balance, always with a touch of madness. Shows full of surprises for the whole family to enjoy

In the village. Open to all Refreshment bar, catering

Espectáculos llenos de color con comedia, contorsionismo, malabares y equilibrio, siempre con un toque de locura. Espectáculos llenos de sorpresas para toda la familia

En el pueblo. Abierto a todos. Refrescos, comida y bebida

Bunte Shows, in denen man Komik, Verrenkungen, Jonglieren und Gleichgewicht findet, immer mit einem Hauch von Verrücktheit. Shows voller Überraschungen, die Sie mit Ihrer Familie entdecken können

Innerhalb des Dorfes. Für alle Altersgruppen Getränke und Speisen

