Vide-greniers de l’USEP Dans le Village Gaujac, 24 septembre 2023, Gaujac.

Gaujac,Lot-et-Garonne

Vide-greniers organisé par USEP MARGAU.

Buvette et Restauration sur place.

Inscription par sms de préférence.

Arrivée des Exposants à partir de 6h.

Ouverture au Public de 7h30 à 17h..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 17:00:00. EUR.

Dans le Village

Gaujac 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by USEP MARGAU.

Refreshments and catering on site.

Registration by sms preferred.

Exhibitors arrive from 6 am.

Open to the public from 7.30 a.m. to 5 p.m.

Venta de garaje organizada por USEP MARGAU.

Refrescos y catering in situ.

Inscripción preferentemente por sms.

Llegada de los expositores a partir de las 6h.

Abierto al público de 7h30 a 17h00.

Flohmarkt, organisiert von USEP MARGAU.

Getränke und Speisen vor Ort.

Anmeldung vorzugsweise per SMS.

Ankunft der Aussteller ab 6 Uhr.

Öffnungszeiten für das Publikum von 7:30 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Val de Garonne