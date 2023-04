Fêtes de Pâques Dans le Village Fauillet Fauillet Catégories d’Évènement: Fauillet

2023-04-08 – 2023-04-08

Soirée dansante animée par Benju Prod, le samedi 8 avril à partir de 19h (Réservations : Laurie : 06.80.58.42.62 / Angélique : 06.67.24.76.59).

Dimanche 9 avril :

– 7h30 : Vide-greniers (Réservation 06.85.12.01.89).

– 11h : Chasse aux œufs et Mascottes .

– 14h : Canon à bonbons.

Lundi 10 avril :

– 9h : Concours de pêche à la truite (Engagement à partir de 7h).

– 13h30 : Course Cycliste.

Fête Foraine tout le week-end.

Programme à télécharger ! Fêtes de Pâques : Vide-greniers, Chasse aux œufs de Pâques et Animations… Ville de Fauillet Comité des Fêtes

