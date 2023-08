Journée des peintres amateurs à Tillou Dans le village de Tillou Chef-Boutonne, 16 septembre 2023, Chef-Boutonne.

Chef-Boutonne,Deux-Sèvres

Journée des peintres amateurs à Tillou

Samedi 16 septembre de 9h à 18h dans le village de Tillou à Chef-Boutonne

Mise en valeur du patrimoine naturel et historique du village par une balade contée.

Concours et exposition de peintures, ouverts à tous (libre choix du sujet)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Dans le village de Tillou

Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Amateur painters’ day at Tillou

Saturday, September 16, 9 a.m. to 6 p.m. in the village of Tillou in Chef-Boutonne

Promote the village’s natural and historical heritage with a storytelling walk.

Painting competition and exhibition, open to all (free choice of subject).

Jornada de pintores aficionados en Tillou

Sábado 16 de septiembre de 9.00 a 18.00 horas en el pueblo de Tillou, en Chef-Boutonne

Puesta en valor del patrimonio natural e histórico del pueblo con un paseo cuentacuentos.

Concurso y exposición de pintura, abiertos a todos (tema de libre elección).

Tag der Amateurmaler in Tillou

Samstag, 16. September von 9 bis 18 Uhr im Dorf Tillou in Chef-Boutonne

Hervorhebung des natürlichen und historischen Erbes des Dorfes durch einen erzählten Spaziergang.

Wettbewerb und Ausstellung von Gemälden, offen für alle (freie Wahl des Themas).

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois