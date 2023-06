Les CHAPACANS et COW Dans le village de Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’Évènement: Ramatuelle

Var Les CHAPACANS et COW Dans le village de Ramatuelle Ramatuelle, 21 juin 2023, Ramatuelle. Les CHAPACANS et COW Mercredi 21 juin, 19h00 Dans le village de Ramatuelle De 19h à 21h, les 5 musiciens du groupe les Chapacans déambuleront dans le village au rythme de leur trompette, saxophone, trombone, helicon et banjo.

De 21h à 23h30, le groupe de rock, COW, prendra le relais sur la Place de l'Ormeau et proposera des reprises personnalisées de chansons des années 60 à nos jours ! Dans le village de Ramatuelle 1, place de l'Ormeau 83350 RAMATUELLE Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

