Marseille-Cassis – 20 km – 44ème édition Dans le village Cassis, 29 octobre 2023, Cassis.

Le 20 Km : Une course pédestre légendaire de Marseille à Cassis, le rendez-vous annuel de tous les sportifs dans le site unique du massif des Calanques : 15 000 coureurs..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Dans le village

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 20 Km: A legendary foot race from Marseille to Cassis, the annual rendezvous for all sports enthusiasts in the unique setting of the Calanques massif: 15,000 runners.

Los 20 Km: legendaria carrera a pie de Marsella a Cassis, cita anual de todos los aficionados al deporte en el marco incomparable del macizo de las Calanques: 15.000 corredores.

Der 20 Km: Ein legendärer Fußlauf von Marseille nach Cassis, das jährliche Treffen aller Sportler in der einzigartigen Landschaft des Massivs der Calanques: 15 000 Läufer.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme de Cassis