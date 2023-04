Les secrets de Noël Dans le village, 1 décembre 2023, Allemans-du-Dropt.

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël ! Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Les samedis seront agrémentés de mini-concert, un grand spectacle clôturera cette manifestation !.

2023-12-01 à ; fin : 2023-12-23 . EUR.

Dans le village

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Allemans Animations et Culture presents The Secrets of Christmas! Each evening of Advent, come and discover a new illuminated window, like a living Advent calendar. On Saturdays, there will be a mini-concert, and a big show will close this event!

La asociación Allemans Animations et Culture presenta ¡Los secretos de la Navidad! Cada noche de Adviento, venga a descubrir una nueva ventana iluminada, como un calendario de Adviento viviente. Los sábados habrá un miniconcierto, y un gran espectáculo cerrará este evento

Der Verein Allemans Animations et Culture präsentiert Les secrets de Noël (Die Geheimnisse von Weihnachten)! Entdecken Sie jeden Abend im Advent ein neues beleuchtetes Fenster, das einem lebendigen Adventskalender nachempfunden ist. Die Samstage werden mit Mini-Konzerten geschmückt, eine große Show bildet den Abschluss dieser Veranstaltung!

