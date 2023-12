Francis Cauli et son orgue de Barbarie Dans le vieux village Les Baux-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2024-01-07 17:30:00 Virevoltez au fil des tours de manivelle !.

Francis Cauli reprend les grands classiques de la chanson avec son orgue de Barbarie. Laissez-vous emporter par ses ritournelles au cœur du vieux village et en plein magie de Noël. .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

