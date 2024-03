Dans le verger d’Un jardin philosophe, le « Cabinet de curiosités branché » que Jean-Marie Back a confié au Théâtre Tohu-Bohu Un jardin philosophe Bœrsch, samedi 1 juin 2024.

Dans le verger d’Un jardin philosophe, le « Cabinet de curiosités branché » que Jean-Marie Back a confié au Théâtre Tohu-Bohu Gilbert Meyer est non seulement un comédien, mais aussi un récupérateur, un travestisseur et un manipulateur d’objets exceptionnel. Ce qui lui a valu d’hériter d’une collection de bizarreries de la n… 1 et 2 juin Un jardin philosophe Entrée : 4 €. – de 18 ans : gratuit. Mineurs accompagnés. Plateau pour les artistes. Chiens en laisse. Stationner route Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Le Théâtre Tohu-Bohu excelle dans la récupération, le travestissement et la manipulation d’objets. Ce qui lui a valu d’hériter d’une collection de bizarreries de la nature qu’il présentera dans le verger d’Un jardin philosophe comme un «Cabinet de curiosités branché», dont on apprendra la genèse, et qu’on pourra toucher.

Un jardin philosophe 50 rue Mgr Médard Barth, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 95 80 47 »}, {« type »: « email », « value »: « ecatherine.kern@orange.fr »}] Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l’enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d’un hectare, labellisé Jardin remarquable, s’inscrit dans un riche contexte historique et paysager.

C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.

Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d’une Dame blanche…

Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d’échanges.

Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l’association La Terre est bleue. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

Boersch

©Gilbert Meyer