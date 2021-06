DANS LE VENTRE DE … SOFIA COPPOLA – Marie-Antoinette – Dîner + Projection LE TAILLAN-MÉDOC,Château du Taillan, 19 août 2021-19 août 2021, Le Taillan-Médoc.

**Gourmandises cinéphiles** Cinéma et cuisine ont toujours flirté l’un avec l’autre. Là où le cinéma ouvre l’œil et l’oreille, la cuisine vient parfaire l’équation avec l’odeur, le goût et le toucher. C’est à cette interpellation de tous les sens que nous convient le Bordeaux Food Club et le FIFIB dans cette commande spéciale que leur a passée l’Été métropolitain. Choisis pour leur résonance avec l’atmosphère des films, quatre sites de la métropole emmènent convives et cinéphiles dans le ventre de réalisateurs et réalisatrices iconiques. Concocté par des figures de la gastronomie métropolitaine, un dîner précède une projection cinéma en plein air. Au menu, ambiance camp de scout pour _Moonrise Kingdom_ de Wes Anderson, romantisme rock et poudré pour _Marie-Antoinette_ de Sofia Coppola, épicée pour _Volver_ de Pedro Almodóvar et énigmatique pour _À Couteaux Tirés_ de Rian Johnson. A l’écran comme dans l’assiette, chaque mise en scène offre un voyage intérieur puissant, une expérience sensorielle et imaginaire. — **Au Taillan-Médoc : Dans le ventre de … Sofia Coppola -** **_Marie-Antoinette_** **Avec au piano : Marie Le Cossec** (du estaurant Gaūta à Bordeaux), **Franck Audu** (du restaurant La Tupiña à Bordeaux) et **Pascaline Camblong** (de La Crème des Bordelaise) **Synopsis** **_Marie-Antoinette_** **:** Évocation de la vie de la reine d’origine autrichienne, épouse mal-aimée de Louis XVI. Au sortir de l’adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où chacun observe et juge l’autre sans aménité. Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les devoirs de représentation qu’on lui impose. Elle s’évade dans l’ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour réinventer un monde à elle. — **Bande annonce** [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18603776&cfilm=57887.html?jwsource=cl](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18603776&cfilm=57887.html?jwsource=cl) — Une création originale du Bordeaux Food Club et du FIFIB-Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, d’après une commande de l’Été métropolitain. **Le** [**Bordeaux Food Club**](https://www.bordeauxfoodclub.com/), c’est l’histoire de deux soeurs originaires du Bassin d’Arcachon. Depuis 2016 Fanny et Lucile Arnaud accompagnent tous types de projets et de clients autour de l’art de vivre. Elles proposent des formats d’événements inédits et originaux comme les « Dîners Planqués », « Racine, série de déjeuners sauvages » ou encore « Faim de marché » complétés par la création d’un Club qui regroupe différents acteurs des métiers de bouche en Nouvelle-Aquitaine. Le BFC dynamite la scène culinaire et culturelle. **Le** [**Festival International du Film Indépendant de Bordeaux**](https://fifib.com/), dit FIFIB, défend le cinéma indépendant mondial. Il rend compte de toutes les formes d’indépendances : d’esprit, de liberté de création et d’innovation. Le 10ème FIFIB aura lieu du 12 au 19 octobre 2021. Il proposera des films, des concerts, des invités surprenants et venus de loin. — **DURÉE DU DÎNER** : 2H **DURÉE DE LA PROJECTION** (VOST) : 2H07 **15€ DÎNER + FILM, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT** [**Bordeaux Food Club**](https://www.bordeauxfoodclub.com/) **&** [**FIFIB**](https://fifib.com/) (ouverture des réservations le 21 juillet) La réservation du dîner seul n’est pas disponible **LIEU** : Château du Taillan au Taillan-Médoc — Prochains _Dans de ventre de …_ : Rian Johnson – _À Couteaux Tirés_ au BOUSCAT les 23/08 et 24/08. _—_ _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

15€ dîner + film , SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT (ouverture des réservations le 21 juillet)

Création spéciale Été métropolitain 2021

LE TAILLAN-MÉDOC,Château du Taillan 56 Avenue de la Croix, 33320 Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc Gironde



