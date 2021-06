DANS LE VENTRE DE … PEDRO ALMODÓVAR – Volver – Projection LORMONT,Place Aristide Briand, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Lormont.

LORMONT, Place Aristide Briand, le lundi 19 juillet à 22:30

**Gourmandises cinéphiles** Cinéma et cuisine ont toujours flirté l’un avec l’autre. Là où le cinéma ouvre l’œil et l’oreille, la cuisine vient parfaire l’équation avec l’odeur, le goût et le toucher. C’est à cette interpellation de tous les sens que nous convient le Bordeaux Food Club et le FIFIB dans cette commande spéciale que leur a passée l’Été métropolitain. Choisis pour leur résonance avec l’atmosphère des films, quatre sites de la métropole emmènent convives et cinéphiles dans le ventre de réalisateurs et réalisatrices iconiques. Concocté par des figures de la gastronomie métropolitaine, un dîner précède une projection cinéma en plein air. Au menu, ambiance camp de scout pour _Moonrise Kingdom_ de Wes Anderson, romantisme rock et poudré pour _Marie-Antoinette_ de Sofia Coppola, épicée pour _Volver_ de Pedro Almodóvar et énigmatique pour _À Couteaux Tirés_ de Rian Johnson. A l’écran comme dans l’assiette, chaque mise en scène offre un voyage intérieur puissant, une expérience sensorielle et imaginaire. — **A Lormont :** _**Dans le ventre de …**_ **Pedro Almodóvar -** _**Volver**_ Madrid, de nos jours. Raimunda est une jeune mère, entreprenante et très séduisante, dont le mari est au chômage et la fille en pleine crise d’adolescence. Le budget familial est maigre, c’est pour cela que Raimunda a plusieurs petits boulots. C’est une femme forte, une battante-née, mais elle est en même temps très fragile émotionnellement. Depuis son enfance, elle garde le silence sur un terrible secret. Pedro Almodóvar, cinéaste de passion et de tempérament, signe un film drôle, émouvant, funèbre mais jamais sinistre. Un festin cinématographique qui affiche la sérénité et la perfection des chefs-d’oeuvre. — **Bande annonce** [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18604052&cfilm=59605.html?jwsource=cl](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18604052&cfilm=59605.html?jwsource=cl) — Une création originale du Bordeaux Food Club et du FIFIB-Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, d’après une commande de l’Été métropolitain. **Le** [**Bordeaux Food Club**](https://www.bordeauxfoodclub.com/), c’est l’histoire de deux soeurs originaires du Bassin d’Arcachon. Depuis 2016 Fanny et Lucile Arnaud accompagnent tous types de projets et de clients autour de l’art de vivre. Elles proposent des formats d’événements inédits et originaux comme les « Dîners Planqués », « Racine, série de déjeuners sauvages » ou encore « Faim de marché » complétés par la création d’un Club qui regroupe différents acteurs des métiers de bouche en Nouvelle-Aquitaine. Le BFC dynamite la scène culinaire et culturelle. **Le** [**Festival International du Film Indépendant de Bordeaux**](https://fifib.com/), dit FIFIB, défend le cinéma indépendant mondial. Il rend compte de toutes les formes d’indépendances : d’esprit, de liberté de création et d’innovation. Le 10ème FIFIB aura lieu du 12 au 19 octobre 2021. Il proposera des films, des concerts, des invités surprenants et venus de loin. — **TOUT PUBLIC** **FILM PROJETÉ EN VOST / DURÉE DU FILM** : 2H **Accueil du public à partir de 21H30 – projection à 22H30** **5€ LA PROJECTION, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT** (ouverture des réservations le 25 juin) **LIEU** : Rendez-vous place Aristide Briand à Lormont — Prochains _Dans de ventre de …_ : Pedro Almodóvar – _Volver_ à LORMONT le 20/07, Sofia Coppola – _Marie-Antoinette_ au TAILLAN-MÉDOC le 18/08 et 19/08, Rian Johnson – _À Couteaux Tirés_ au BOUSCAT les 23/08 et 24/08. _—_ _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

5€, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT (ouverture des réservations le 25 juin)

Immersion cinéphile

