Coque externe, assainissement intérieur, interventions délicates sur les matériels… vous en saurez plus sur les coulisses du chantier lors de cette visite inédite d’une heure.

Gratuit. Réservation fortement conseillée. Passe sanitaire obligatoire (+18 ans) et port du masque obligatoire (+12 ans). 2 visites le samedi 18, à 12 h et 12 h 15 / 2 visites le dimanche 19, à 10 h 40 et 10 h 50

L'équipe de conservation de l'Écomusée vous présente sur place les différentes opérations menées pour la restauration du sous-marin

