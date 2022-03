Dans le silence, un noyau – Charlène Guyon-Mathé RDV – Galerie, 1 avril 2022, Nantes.

2022-04-01

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, sans inscription Tout public, famille, enfant

Si la fortune sourit aux audacieux sous les draps de Morphée, La rêverie imagée, matelassée et domestiquée ici présentée, Ce monde intérieur où le corps muet se joue des temporalités, Où les idiomes et les échelles font basculer le référentiel, Nous emmène à l’origine de pensées noyées autour de symboles incarnés. Secrets dévoilés, présages incontrôlés, remue-ménage au dîner. Silence, ça tourne, entrez dans le noyau protégé, Laissez-vous doucement tomber dans les bras de Charlène Guyon-Mathé. Ismaël MARTIN Née en 1992, Charlène Guyon-Mathé vit et travaille à Nantes. Sa pratique gravite autour de ses rêves personnels. Artiste au langage polymorphe, son intention est de créer les objets d’un nouvel environnement entre reflet et vision altérée du monde. Diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers en 2016, elle a dernièrement exposé son travail à Nantes à l’occasion de l’exposition personnelle Plaisir d’offrir, présentée par Aérobic Galerie. Elle est à l’initiative d’expositions collectives à Nantes (Château en Fibula, Paradis Amer) où elle s’attache à réunir une pluralité de pratiques au sein d’atmosphères fantaisistes et immersives. Depuis peu, elle transmet sa passion pour le tissage au cours d’ateliers de pratiques artistiques aux Ateliers de la Ville en Bois. Cette exposition bénéficie du soutien de la Région des Pays de la Loire. L’artiste remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pu l’aider de près comme de loin : Arnaud Aubry, Danaë Barbas, Fanette Baresch, Martin Deck Roussel, Aurore Deman, Nahomi Del Aguila, Mya Finbow, Pauline Gompertz, Kevin Goreau, Louise Guerraud, Brigitte Guyon, Florence Hamon, Romain Hermier, Sarah Lapin, Lucie Lane, Caroline Le Saux, Ismaël Martin, Sarah Normand, Céleste Richard- Zimmermann, Cléo Robert, Joachim Uguen, Gisèle Viaud, Jean- François Viaud et Théo Vincent.

RDV – Galerie adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 69 62 35 http://galerierdv.com 0240696235 http://galerierdv.com/