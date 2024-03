Dans le sens contraire au sens du vent Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, mercredi 5 juin 2024.

Faut-il suivre le mouvement ou aller contre? Comment oser prendre une route périphérique et quitter l’autoroute de la pensée? Les deux comédiennes-fildeféristes se jouent des normes, narguent l’équilibre et se demandent si elles peuvent prendre une trajectoire différente… pour sortir du rang. Écrit par Sylvain Levey à partir d’échanges avec la circassienne Marion Collé, le texte de Dans le sens contraire au sens du vent s’éprouve dans les corps, racontant la solidarité, l’ouverture et le mouvement.

Sur le fil, les deux interprètes expriment les doutes, les espoirs, les rêves qui les animent. Ce cheminement sensible les amène à dessiner leur propre parcours, en toute liberté.

Ponctué de morceaux d’accordéon, le spectacle invite à demeurer à l’écoute de ses désirs en rappelant sur scène que Dans la vie tu sais on a le droit, c’est même un devoir, de faire et de défaire, de faire et de refaire, de refaire, faire et défaire.

Un hymne à la liberté, une ode à la joie d’être unique, un hommage à celles et ceux qui osent dire non! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 19:00:00

fin : 2024-06-05 19:30:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Dans le sens contraire au sens du vent Mâcon a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)