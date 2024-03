Dans le secret des vagues Camping L’Espérance, Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire, vendredi 5 juillet 2024.

Dans le secret des vagues dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 juillet – 22 août Camping L’Espérance, Talmont-Saint-Hilaire à partir de 628€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-22T00:00:00+02:00 – 2024-08-22T23:58:00+02:00

Tu as envie de sensations fortes ? Viens dompter les vagues de Vendée !

Sur la côte vendéenne, Talmont-Saint-Hilaire est une cité balnéaire avec un riche patrimoine naturel. Outre sa longue plage, paradis du surf et de la baignade, cette station est bordée d’une forêt et de sentiers dunaires protégés. La façade maritime se prolonge par un banc de rochers, haut lieu de pêche à pied. La commune possède aussi un port de plaisance sur lequel se déroulent de nombreuses animations estivales.

Notre camping est situé à l’écart du centre-ville, près du port de plaisance. Nous occupons un emplacement à l’ombre des pins. Le couchage se fait sous tente de 3 à 4 places. Deux grandes tentes collectives sont réservées à la préparation des repas et aux activités. Le campement est installé à proximité d’un grand bloc sanitaire récent (WC, douches, coin vaisselle et local réfrigérateur).

La plage du Veillon est réputée pour offrir un spot particulièrement adapté pour celles et ceux qui débutent en surf. Au cours du séjour, on te donnera des astuces pour progresser pas à pas lors des 6 séances prévues. Tu commenceras par apprendre à te lever sur ta planche puis à rester debout le plus longtemps possible. Petit à petit, tu sauras également comment prendre les vagues et comment tourner. La progression tiendra compte de ton niveau, les objectifs seront différents à chaque séance pour te permettre de progresser à ton rythme.

Le reste du temps, tu pourras profiter de la plage pour te baigner ou lézarder. Quelques animations seront également organisées au port de plaisance ainsi que des jeux en forêt ou en bord de mer. Enfin, un budget sera réservé pour mettre en place des activités à la demande du groupe : tu pourras par exemple louer des vélos pour une rando avec le reste du groupe.

Du sam 6 juillet au lun 15 juillet 2024 10 jours 698€

Du mar 16 juillet au jeu 25 juillet 2024 10 jours 698€

Du ven 26 juillet au sam 3 août 2024 9 jours 628€

Du dim 4 août au mar 13 août 2024 10 jours 698€

Du mer 14 août au ven 23 août 2024 10 jours 698€

Camping L'Espérance, Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire

