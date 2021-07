Dans le secret des grands décors d’Eugène Delacroix Musée national Eugène-Delacroix, 18 septembre 2021, Paris.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée national Eugène-Delacroix

Pendant les Journées européennes du patrimoine, dans une nouvelle présentation thématique de ses collections, mettant particulièrement en valeur des œuvres récemment acquises et restaurées, le musée national Eugène-Delacroix convie ses visiteurs, à entrer dans le secret de la réalisation des grands décors du peintre romantique Eugène Delacroix. Durant les trente dernières années de sa carrière, Eugène Delacroix réalise de nombreux grands décors, dans des édifices civils et religieux, qui témoignent encore aujourd’hui de son exceptionnel talent de peintre décorateur. Des peintures murales de l’église saint Sulpice aux décors de l’Assemblée Nationale et du Sénat, en passant par les décors aujourd’hui disparus du salon de la Paix de l’hôtel de Ville de Paris, l’œuvre décorative de Delacroix impressionne par sa richesse et sa diversité. Au cœur du dernier lieu de vie et de création du peintre, le musée national Eugène-Delacroix rend hommage à ce travail en proposant au public de découvrir, à l’occasion d’un accrochage inédit, le processus créatif de Delacroix pour la réalisation de ses décors. A travers la présentation de dessins préparatoires et d’esquisses de l’artiste, l’illustration de ses différentes techniques ou encore la mise en lumière des grandes thématiques abordées par Delacroix dans ses décors, cette exposition invite les visiteurs à se plonger dans les grands chantiers décoratifs du peintre romantique. Cette nouvelle présentation des collections du musée national Eugène- Delacroix est également l’occasion de dévoiler au public des œuvres peu connues du peintre, récemment acquises et restaurées. Trois fresques peintes par Delacroix : Léda et le cygne, Anacréon et une jeune fille et Bacchus et un tigre, deux magnifiques maquettes de forme hémicyclique en bois et une esquisse à la forme cintrée Hercule attachant Nérée, viennent ainsi illustrer l’important travail de réflexion et de création de Delacroix. Ces œuvres sont également les témoins d’un travail de recherche et de mise en valeur autour de la thématique encore peu abordée des décors du peintre.

Gratuit pour tous

