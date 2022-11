Dans le secret de nos armoires

2022-12-18 14:30:00 – 2022-12-21 16:30:00 Qu’est-ce qui se dissimule dans les armoires, les tiroirs de commodes et les coffres verrouillés ? Rien que pour vous, Solange s’empare du trousseau de clés et dévoile les trésors cachés du château.

Dans une grande malle, chaque enfant choisit un costume et devient, le temps de la visite, Anne de Bretagne, un chevalier ou un mousquetaire. Puis, c’est parti pour une visite pleine d’émerveillement ! Pièce après pièce, Solange vous conduit à la découverte de ce qui est ordinairement invisible. Le cœur bat, les yeux s’écarquillent quand les clés de son impressionnant trousseau tournent dans les serrures… Ouvrez grand vos oreilles, ces objets ont une histoire que Solange vous raconte. Par exemple, parmi les archives du château, plusieurs lettres patentes sont conservées, avec des signatures de plusieurs grands rois français, dont celle de Louis XIV qui vous sera exceptionnellement dévoilée. Dernier trésor caché dans la salle de réception : un délicieux goûter à partager !

info@chateaudequintin.fr +33 6 88 96 09 75 https://www.chateaudequintin.fr/

