Dans le salon avec le chandelier Musée Louis Vouland, 14 mai 2022, Avignon.

Dans le salon avec le chandelier

Musée Louis Vouland, le samedi 14 mai à 19:00

Des élèves de l’**École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes** vous invitent à découvrir leurs créations, dans le salon avec le chandelier et dans tout le musée. Ils vous confient ce que ce projet au musée leur a inspiré, et comment ils ont choisi leurs modes d’expression. Ils vous révèlent aussi la manière dont ils ont inséré leurs travaux dans la collection d’Arts décoratifs 17e et 18e pour des jeux autour des motifs, des formes, des langages, des techniques et des matières. Et peut-être partageront-ils les questions qu’ils se sont posés sur l’ornement, la parure et le décor. « Considéré comme inutile, bourgeois et primitif, l’ornement est, pour les tenants de la modernité, « une survivance du passé », un archaïsme barbare qu’il faut éradiquer. » Adolf Loos, Ornement et crime, 1908

Participation libre et solidaire

