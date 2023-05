Mini Bal Folk à la Fête des Fouées à partir de seize heures Dans le Parc du Moulin de Rotrou, Vaas (72), 11 juin 2023, .

Mini Bal Folk à la Fête des Fouées à partir de seize heures Dimanche 11 juin, 11h00 Dans le Parc du Moulin de Rotrou, Vaas (72)

le 11 juin 202311h à 18hFête des fouées**et Salon du fait-mainFabrication et vente de farine Dégustation de fouéesBuvette et crêpes Espace jeux pour enfantsAssociations localesFerme Bus’onnière et Orgue de barbarieBal sur l’herbe avec Bercédanse à partir de 16h**

Contact : 07 80 44 62 17lemoulinderotrou@gmail.com

Dans le Parc du Moulin de Rotrou, Vaas (72) Moulin de Rotrou Dans le Parc du Moulin de Rotrou, 72500 Vaas, France [{« link »: « mailto:17lemoulinderotrou@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42549 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

baltrad balfolk