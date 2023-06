Réménilhe à la fête de la musique de Ramonville Dans le parc du château de Soule, Ramonville-Saint-Agne (31) Réménilhe à la fête de la musique de Ramonville Dans le parc du château de Soule, Ramonville-Saint-Agne (31), 21 juin 2023, . Réménilhe à la fête de la musique de Ramonville Mercredi 21 juin, 22h30 Dans le parc du château de Soule, Ramonville-Saint-Agne (31) gratuit Le Comité des fêtes de Ramonville Saint Agne vous invite à venir écouter les groupes suivants : 1/ Trafiko**:* 17h45 / 18h45musique latino, cumbia 2/ Isabelle Blanco: 19h00 / 19h45 chanteuse solo avec une orgue de Barbarie 3/ Paulymorphe: 20h00 / 21h00 chanteur guitariste (musique française) 4/ Gwo Ka: 21h15 / 21h45 musique antillaise et percussions 5/ Réménilhe: 22h00 / 23h15 folk pour danser, d’Oc et d’ailleurs*6/ Gwo Ka**: 23h30 / fin* Venez nombreux ! *source : événement Réménilhe à la fête de la musique de Ramonville publié sur AgendaTrad Dans le parc du château de Soule, Ramonville-Saint-Agne (31) 13, Avenue de Suisse

