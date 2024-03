Dans le parc du Château de la Fontaine Château de la Fontaine Croix, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:00:00+02:00

Fin : 2024-10-05T14:30:00+02:00 – 2024-10-05T16:00:00+02:00

Le château de la Fontaine, construit sur des ruines médievales du XIIIe siècle, se situe au sein d’un parc de 4ha et abrite aujourd’hui l’Institut Fontaine, lieu de ressourcement, ainsi qu’un potager en permaculture.

Accompagnés d’un guide, vous arpenterez les extéreurs du château et découvrirez l’histoire des lieux ainsi que de cet environnement d’exception (parc, arboretum et potager )

