Dans le monde des abeilles Hirtzfelden, 18 juin 2022, Hirtzfelden.

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 16:00:00

Hirtzfelden Haut-Rhin Hirtzfelden

EUR Découvrez les abeilles et leurs ruches. Ateliers de cosmétiques et de produits ménagers.. Repartez avec un parfum solide, un soin exfoliant au miel et un beewrap. Repas tiré du sac. Pour les >12 ans.

dernière mise à jour : 2022-03-08 par