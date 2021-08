DANS LE MILLE – w/ Andy 4000, sarah1000, ANTiCLiMAX Le Chapiteau, 3 septembre 2021, Marseille.

DANS LE MILLE – w/ Andy 4000, sarah1000, ANTiCLiMAX

Le Chapiteau, le vendredi 3 septembre à 18:00

On a frappé juste, pile poil dans le 1000, dans le 4000 même ! (Oui, nous sommes expert.es en jeux de mots dignes des emballages Monoprix, et alors ?) Une soirée trap, afro et groovy vous attend au Chapiteau, et vous risquez de ne pas être déçu.es ! On vous le garanti à 1000% (ah bon, c’est trop ? ok… on arrête, c’est pro-1000 juré !) LINE UP : ANDY 4000 Cela fait quelques années que, armée de son charisme et de son éclectisme, Andy 4000 sillonne les clubs prisés parisiens, les routes de France et les capitales européennes. Sa seule zone de confort : retourner les dancefloors, qu’ils soient composés d’aficionados de Hip-Hop, de festivaliers avides de sensations fortes ou de modeux en mal d’Italo-Disco, Andy casse les codes et fait ce qu’elle sait faire de mieux : être DISC JOCKEY. À l’aube, quand les danseurs se reposent, elle prend le contrôle de la matinale de Rinse FM et nous invite à la découverte, toujours, avec cette énergie et cette bonne humeur communicative. sarah1000 sarah1000 taille ses sets à l’image des êtres imparfaits et pluriels que nous sommes : rythmiques tout en textures, RnB décomplexé et pop virtuelle, qui sait où porte le courant ? ANTiCLiMAX ANTiCLiMAX est un DJ sans manières mais pas sans attitude. Survolté, incorrigible farceur, il a semé le trouble en bien des points de la planète, illustrant à sa manière la diversité et l’érudition qui le caractérisent. Un esprit punk dans un corps funk ! 18h00 : Ouverture des portes 20h00 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir —— JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/umzj442k](https://tinyurl.com/umzj442k) EARLY : 6€ + frais de loc REGULAR : 8€ + frais de loc —— INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité et ce dès 12 ans: – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

6,59€ / 8,59€ en pré-vente

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



