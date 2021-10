Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris Dans le Mille – Kevin Jean Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 8 octobre 2021

de 19h30 à 20h30

Avec « Dans le Mille », Kevin Jean ouvre l’hypothèse d’un soulagement des comportements pré-dévolus aux femmes comme aux hommes ! En partenariat avec L’étoile du nord, dans le cadre du festival Avis de Turbulences Kevin Jean n’en est pas à son galop d’essai en matière d’écriture scénique alternative aux codes hétérosexuels dominants, participant du renouvellement des imaginaires. Dans ce trio, Kevin Jean convoque des danses rarement interprétées par des personnes assignées hommes à la naissance, en explorant des éléments de l’univers de l’érotisme à rebours de la répartition genrée des rôles – la femme séduit, est regardée ; l’homme regarde, est séduit. En 2019, La Poursuite du Cyclone irradiait une colère enfouie mais vibrante, métissant dans sa danse les questions de l’intime et du politique. Dans le Mille commence là où s’arrête La Poursuite du Cyclone. Ce nouvel opus, tout en poursuivant une quête de formes performatives alternatives, puise dans un autre registre émotionnel que celui de l’exaspération, l’affirmation d’un refus : être un homme. Au cœur de cette performance, le chorégraphe part de ses expériences pour examiner les enjeux de l’exposition de son corps propre et de celui de ses partenaires, chacun dans sa zone de puissance. Dans le Mille met parallèlement en échec le schéma binaire entre masculinité et féminité, en choisissant l’opposé de la « virilité » : la vulnérabilité, la sensibilité, le don de soi, drainant ainsi une nécessaire transformation des représentations. Durée : 60 min

Conception et chorégraphie : Kevin Jean – Interprétation : Kevin Jean, Soa de Muse, Calixto Neto – Assistant : Aniol Busquets | Dramaturgie : Céline Cartillier | Scénographie : Bia Kaysel | Création lumières : Anthony Merlaud | Création sonore : Rico Biro – OBF SoundSystem | Dramaturgie sonore : Nicolas Martz | Création costumes : Ricardo Bussière | Training : Doris Arnold, Aoki da snake Moan Production : La Fronde | Coproduction : Le Gymnase CDCN Roubaix, Le Carreau du Temple, Le Manège, Scène nationale-Reims, CCN Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick, dans le cadre du dispositif Acueil-Studio, Le Phare, CCN Le Havre – direction Emmanuelle Vo-Dinh, Le Dancing, CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté Festival Trente Trente – Les Marches de l'été et l'iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, PARIS RÉSEAU DANSE (le CDCN / Atelier de Paris, L'étoile du Nord, scène conventionnée d'intérêt national art et création pour la danse, micadanses – ADDP et Le Regard du Cygne – AMD XXe) | Soutiens : Région Île-de-France – Aide à la création Ville de Paris – Aide à la résidence, La Fronde bénéficie de l'aide à la structuration par la DRAC Île-de-France

© Antistatic Festival-Teodora Simova – Sofia, Bulgarie, 29 mai 2021

