Made In Tonneins Party vol.3 Dans le Jardin Public Tonneins, 8 juillet 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

Début de soirée par les Chupito Banda (Les Pompons Bleus de Tonneins). Concert de Jessy Matador ️ Concert d’AXEL TONY Concert de La tribù de Bergame….

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Dans le Jardin Public Place Zoppola

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Start of the evening with the Chupito Banda (Les Pompons Bleus de Tonneins) ? Concert by Jessy Matador ? Concert by AXEL TONY ? Concert by La tribù de Bergame…

Comienzo de la velada con la Chupito Banda (Les Pompons Bleus de Tonneins) ? Concierto de Jessy Matador ? Concierto de AXEL TONY ? Concierto de La tribù de Bergame…

Beginn des Abends mit der Chupito Banda (Les Pompons Bleus de Tonneins). ? Konzert von Jessy Matador ? Konzert von AXEL TONY ? Konzert von La tribù aus Bergamo?

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Val de Garonne