Dans le Jardin de mon Papy CAFE THEATRE LE BACCHUS, 13 février 2023, RENNES.

Dans le Jardin de mon Papy CAFE THEATRE LE BACCHUS. Un spectacle à la date du 2023-04-19 (2023-02-13 au ) 17:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE Dans le jardin de mon papy Un spectacle pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents, à la fois drôle et poétique ! Les odeurs du jardin racontent une histoire, elles sont source d’émotion. Le jardin est un lieu de confidences et d’amusement. “Jouer avec l’eau, mélanger la terre, semer des graines, découvrir des petites bêtes…” Mon grand-Père dit toujours que c’est le bonheur d’être dans le jardin et que cela ouvre sur le monde magique de la nature. Un spectacle drôle et poétique sur la complicité entre une petite fille et son grand père. Comédie à partir de 3 ans – Durée : 40 min – Avec Stéphanie Meyre et Calouss Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 CALOUSS, Stéphanie Meyre

CAFE THEATRE LE BACCHUS RENNES 3 Esplanade Julie-Rose Calvé Ille-et-Vilaine

