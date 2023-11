Marché de Noël Dans le gymnase Layrac, 3 décembre 2023, Layrac.

Layrac,Lot-et-Garonne

Layrac organise son traditionnel marché de Noël, un divertissement à vivre en famille avant les fêtes !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Dans le gymnase Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie

Layrac 47390 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Layrac organizes its traditional Christmas market, an entertainment to be enjoyed with the family before the holidays!

Layrac organiza su tradicional mercado navideño, un evento divertido para toda la familia antes de las vacaciones

Layrac veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt, ein Spaß für die ganze Familie vor den Feiertagen!

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Destination Agen