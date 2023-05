« Dans le cœur de la vague » Centre Culturel Coréen Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Dans le cœur de la vague » Centre Culturel Coréen, 26 juin 2023, Paris. Du lundi 26 juin 2023 au mercredi 30 août 2023 :

samedi

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit Réservation fortement conseillée Dans la volonté de présenter un volet numérique à l’exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots », le Centre Culturel Coréen propose, pour la troisième année consécutive, une expérience éphémère faisant appel au mapping vidéo. Du 26 juin au 30 août Cette année encore, les œuvres digitales des studios graphiques « d’strict » et « davvero art », ainsi que quatre artistes coréens (Kang Yiyun, Min Joonhong, Kohui et Hyun Jiwon) investissent tout le volume de l’auditorium du Centre, offrant aux visiteurs une parenthèse de fraîcheur sur le thème de Busan. Grâce aux récentes prouesses technologiques de l’image, c’est donc un ensemble de six œuvres animées qui est projeté dans l’enceinte de l’auditorium, offrant une expérience immersive qui donne envie de découvrir la deuxième ville de Corée et ses merveilles marines. Une expérience à vivre le temps d’un été, et une belle manière de compléter sa visite de l’exposition « Frétillante Busan, le monde à portée de flots ». Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris Contact : https://www.coree-culture.org 0147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen coree-culture.org

