Dans le club La Gaîté Lyrique, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition Réservations disponibles bientôt sur le site de la Gaîté Lyrique Dans le Club, c’est le grand rendez-vous rap d’ARTE Concert. À chaque émission, dont ce numéro spécial depuis la Grande salle de la Gaîté Lyrique, trois artistes de la nouvelle scène rap performent au plus près du public. Dans le Club, c’est le rendez-vous rap d’ARTE Concert. À chaque numéro, trois artistes de la scène rap qui font l’actu performent au plus près du public : des concerts où les punchlines s’enchaînent et où la température grimpe rapidement. Lancé en 2018 par ARTE Concert, Dans le Club a depuis reçu IAM, Tiakola, Gazo, SCH, Benjamin Epps, Doria, Koba LaD, Guy2Bezbar, Rim’K, Hatik, Seth Gueko, Zuukou Mayzie, Davinhor, pour ne citer qu’eux… Du pionnier au rookie, du prince de la trap à la reine de la drill, du gangsta français au poète venu de l’étranger, c’est toute la galaxie du rap qui défile devant Jean Morel, l’infatigable MC de Dans le Club. Déjà passé à la Gaîté Lyrique lors de l’édition 2019 du ARTE Concert Festival – au programme : Oxmo Puccino, Aloïse Sauvage, Seth Gueko et Bramsito – Dans le Club retrouve ses marques à l’occasion de ce week-end d’ouverture de la Fabrique de l’époque. Car après tout, quoi de mieux que le rap pour parler d’aujourd’hui ? Rendez-vous très vite avec la programmation de cette pendaison de crémaillère XXL. La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

