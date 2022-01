Dans le ciel // Rencontre de pilotes de paramoteur Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Hautes-Pyrénées

Dans le ciel // Rencontre de pilotes de paramoteur Anères, 20 août 2022, Anères. Dans le ciel // Rencontre de pilotes de paramoteur à la base ULM ANERES Anères

2022-08-20 – 2022-08-28 à la base ULM ANERES

Anères Hautes-Pyrénées Anères Rencontre de paramoteurs – 9ème édition Vous pourrez observer dans les airs une cinquantaine de pilotes venus de toute la France, de Belgique, du Canada et du Luxembourg.

lors d’une rencontre entre amateurs de paramoteur organisée par le club d’An’air ULM. Ce concept des rencontres de pilotes de paramoteur est unique en France.

Idéalement située, la base ULM du village d’Anères, dans les Hautes-Pyrénées, permet de découvrir à la fois les vols en plaine, les vols sur le piémont pyrénéen, mais aussi les vols à plus de 3 000 mètres d’altitude. Pour celles et ceux qui le souhaite, possibilité de vous envoler pour admirer nos belles montagnes, à bord d’un paramoteur biplace, guidé par un pilote qualifié. Bonne humeur et convivialité sont au programme ! monfort.claude +33 6 13 22 82 90 à la base ULM ANERES Anères

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Anères, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Anères Adresse à la base ULM ANERES Ville Anères lieuville à la base ULM ANERES Anères

Anères Anères https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aneres/