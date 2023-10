Chalet crèche de Noël par les santonniers de la ville d’Aix-en-Provence Dans le chalet situé à côté du Monoprix Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Fruit d’un travail en collaboration des santonniers présents à la Foire aux Santons, cette crèche de 8 m2, visible de jour comme de nuit, est abritée dans un chalet vitré, aux abords de Monoprix..

Dans le chalet situé à côté du Monoprix

The result of a collaborative effort by the santonniers present at the Foire aux Santons, this 8 m2 crib, visible day and night, is housed in a glass chalet on the outskirts of Monoprix.

Fruto de la colaboración de los santoneros asistentes a la Foire aux Santons, esta cuna de 8 m2, visible de día y de noche, está instalada en un chalet acristalado en las afueras de Monoprix.

Diese 8 m2 große Krippe, die Tag und Nacht sichtbar ist, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit den auf der Foire aux Santons vertretenen Santonniers und befindet sich in einem verglasten Chalet am Rande des Monoprix.

