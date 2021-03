Paris Péniche La Pop Paris Dans le cerveau de Maurice Ravel Péniche La Pop Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 2 mai au mardi 4 mai à Péniche La Pop

Dans le cerveau de Maurice Ravel est une rêverie autour des derniers jours de Maurice Ravel et de l’effet de la maladie sur la création musicale.

Dans le cerveau de Maurice Ravel alliera la densité et la profondeur de l’œuvre à l’humour à la liberté de ton de son compositeur. ​Écrit au plateau, ce spectacle sera interprété par deux comédiens familiers des créations réunissant théâtre et musique : Vladislav Galard et Thomas Gonzalez. Une partition musicale originale, inspiré des « machines » de Ravel, pour reprendre l’expression du compositeur, sera composée par le batteur et improvisateur Antony Laguerre. Espace commun – Julien Fisera Péniche La Pop 61 Quai de la Seine, 75019 Paris Paris Quartier de la Villette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-02T19:30:00 2021-05-02T20:00:00;2021-05-03T19:30:00 2021-05-03T20:00:00;2021-05-04T19:30:00 2021-05-04T20:00:00

