DANS LE CERVEAU DE MAURICE RAVEL ~ JULIEN FIŠERA La Pop, 17 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 19h30 à 20h40

Le mardi 17 mai 2022

de 19h30 à 20h40

payant

Dans le cerveau de Maurice Ravel est une rêverie ludique et poétique autour des derniers jours du compositeur et de l’effet de la maladie sur la création musicale. En effet, Maurice Ravel est atteint d’une maladie dégénérative qui aura un impact indéniable sur son art. Dans la lignée d’Opération Blackbird qui s’emparait des Beatles et porté par les mêmes interprètes, le spectacle, objet débridé alliant théâtre et musique, s’aventure dans les profondeurs que l’on dit insondables de la création.

Une maison biscornue, un compositeur génial, maniaque et malade, une gouvernante qui ne s’en laisse pas compter, des rires, des passes d’armes, de la pensée, une invasion de punaises et un batteur parce que le rythme c’est tout.

Thomas Gonzalez, Vladislav Galard et Anthony Laguerre, font les cent pas dans le Belvédère de Montfort l’Amaury, maison coquette et peu praticable où Maurice Ravel partageait le plus clair de son temps en compagnie de Madame Reveleau. Cette gouvernante au tempérament bien trempé est le témoin des années les plus riches du compositeur : elle porte un regard aiguisé et critique sur son œuvre, l’accompagne, le soutient et le relance lorsque l’inspiration du grand homme n’est pas au rendez-vous. Car Ravel est malade.

En douze tableaux distillés par touches impressionnistes, le spectacle conçu par Julien Fišera dévoile avec humour une intimité bousculée par la maladie, s’attarde sur les difficultés de la création et dresse le portrait d’un compositeur en prise avec la jalousie, engagé dans une compétition secrète avec un Claude Debussy au sommet.

La composition musicale d’Anthony Laguerre donne le tempo de cette rêverie jubilatoire qui emprunte à Maurice Ravel son insolence mais aussi son audace.

La Pop Péniche amarrée face au 61 quai de la Seine Paris 75019

Contact : 01 53 35 07 77 reservation@lapop.fr https://2ewt66ry.mapado.com/event/69911-dans-le-cerveau-de-maurice-ravel-julien-fisera

Musique;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-05-17T19:30:00+01:00_2022-05-17T20:40:00+01:00;2022-05-18T19:30:00+01:00_2022-05-18T20:40:00+01:00