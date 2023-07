Banquet Dans le centre-ville Saint-Junien, 17 juillet 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association « Au cœur de Saint-Junien » vous invite à son banquet gratuit dans le centre-ville à 11h. Un apéritif vous sera offert par la ville. Des tables seront mises à disposition dans les rues afin de vous restaurer. Vous y retrouverez une offre de restauration sur place, ou bien vous pourrez amener votre pique-nique tiré du sac !.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

Dans le centre-ville

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association « Au c?ur de Saint-Junien » invites you to its free banquet in the town center at 11am. An aperitif will be offered by the town. Tables will be set out in the streets for your refreshments. You’ll find on-site catering, or you can bring your own picnic!

La asociación « Au cœur de Saint-Junien » le invita a su banquete gratuito en el centro de la ciudad a las 11h. La ciudad ofrecerá un aperitivo. Se colocarán mesas en la calle para comer. Habrá varias opciones de restauración in situ, ¡o puede traer su propio picnic!

Der Verein « Au c?ur de Saint-Junien » lädt Sie um 11 Uhr zu seinem kostenlosen Bankett im Stadtzentrum ein. Ein Aperitif wird Ihnen von der Stadt angeboten. In den Straßen werden Tische aufgestellt, an denen Sie etwas zu essen bekommen können. Sie können auch Ihr eigenes Picknick mitbringen!

Mise à jour le 2023-04-24 par OT Porte Océane du Limousin