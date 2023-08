Fête des Prémices du riz Dans le centre-ville Arles, 15 septembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La fête des prémices du riz se déroule en septembre pendant la moisson et souligne le travail des riziculteurs de Camargue..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . .

Dans le centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The festival of the first fruits of the rice takes place in September during the harvest and underlines the work of the rice farmers of the Camargue.

La fiesta de las primicias del arroz tiene lugar en septiembre, durante la cosecha, y celebra el trabajo de los arroceros de Camarga.

Das Fest der Reisfrüchte findet im September während der Ernte statt und hebt die Arbeit der Reisbauern in der Camargue hervor.

