Phot’Aix : Les Parcours Dans le centre ville Aix-en-Provence, 6 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Parallèlement à l’exposition Regards Croisés, le public peut découvrir dans

toute la ville de nombreuses expositions dans le cadre de parcours thématiques à travers la ville..

2023-10-06 fin : 2023-10-31 . .

Dans le centre ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Alongside the Regards Croisés exhibition, the public can discover numerous

numerous thematic exhibitions throughout the city.

Además de la exposición Regards Croisés, el público puede descubrir varias exposiciones por toda la ciudad en el marco de itinerarios temáticos

por toda la ciudad en el marco de itinerarios temáticos por la ciudad.

Parallel zur Ausstellung Regards Croisés kann das Publikum in ganz

in der ganzen Stadt zahlreiche Ausstellungen im Rahmen von thematischen Rundgängen durch die Stadt.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence