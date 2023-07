Festival de cirque : Tchouk’Art Festival dans le centre du village Saint-Jean-de-Galaure, 13 août 2023, Saint-Jean-de-Galaure.

Saint-Jean-de-Galaure,Drôme

Au programme de cette 2ème édition : 4 spectacles, 1 cabaret, 1 concert, des ateliers d’initiations et d’autres surprises..

2023-08-13 14:00:00 fin : 2023-08-13 . EUR.

dans le centre du village

Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program for this 2nd edition: 4 shows, 1 cabaret, 1 concert, introductory workshops and other surprises.

En el programa de esta 2ª edición: 4 espectáculos, 1 cabaret, 1 concierto, talleres de iniciación y otras sorpresas.

Ausgabe: 4 Aufführungen, 1 Kabarett, 1 Konzert, Einführungsworkshops und andere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche