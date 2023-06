Fête de la musique dans le centre du village Andance, 17 juin 2023, Andance.

Andance,Ardèche

Deux groupes de la région viendront vous faire découvrir leur répertoire de musique. Ensuite un DJ animera votre soirée.

Buffet et buvette..

dans le centre du village

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Two local bands will be on hand to introduce you to their repertoire of music. Afterwards, a DJ will entertain you.

Buffet and refreshment bar.

Dos grupos locales le mostrarán su repertorio musical. A continuación, un DJ amenizará la velada.

Buffet y bar de refrescos.

Zwei Bands aus der Region werden Ihnen ihr Musikrepertoire präsentieren. Anschließend wird ein DJ Ihren Abend unterhalten.

Buffet und Erfrischungsgetränke.

